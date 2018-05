Agressie in OV neemt toe: 1 op 7 kan erover meepraten

Voor het eerst in vijf jaar is er weer sprake van een lichte stijging, zo blijkt uit een enquête onder 87.000 reizigers van het onafhankelijke kenniscentrum CROW.

Volgens dit wetenschappelijke onderzoek is vorig jaar 15,5 procent van de reizigers in trein, stads- en streekvervoer slachtoffer geworden van een serieus incident. Een jaar eerder was dat 13,5 procent. Het gaat dan om bedreiging, mishandeling, beroving, intimidatie of ’lastigvallen’.