Krokodil leeft al drie jaar met band om nek

De krokodil werd in 2016 voor het eerst met de band om zijn nek gespot. Vermoed wordt dat de band afkomstig is van een Vespa-scooter die in de rivier gegooid is.

Er is alles aan gelegen om het reptiel te redden, aangezien het waarschijnlijk gaat om een Siamese krokodil en die soort wordt met uitsterven bedreigd. Geprobeerd is om hem te lokken door kip op het land te leggen, zodat hij het water uit zou komen. Maar dat was geen succes, aangezien de krokodil geen oog had voor het vlees. Artsen durven hem ook niet te verdoven, omdat ze bang zijn dat de krokodil alweer het water in is gegaan voordat het verdovingsmiddel begint met werken.

Het dier is inmiddels vier meter lang en groeit nog steeds. Dierenorganisaties vrezen dan ook dat de krokodil uiteindelijk stikt. Het dier is al eens gespot terwijl hij hapte naar adem.