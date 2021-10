Vrouw in eigen huis vreselijk toegetakeld door hond, baasje gearresteerd

Het baasje van de Akita, een 40-jarige man, zit vast. Hem wordt verweten dat zijn hond ’gevaarlijk en niet onder controle te houden’ was. Het dier is afgemaakt. Het is niet bekend wat de relatie is tussen het slachtoffer en de eigenaar van de hond.

De aanval vond donderdagmiddag plaats in de woning van de vrouw. De gealarmeerde politie maakte de hond ter plekke af, de vrouw werd in allerijl naar een ziekenhuis gebracht. Een vriend meldt aan de Daily Mail dat ze er slecht aan toe was: „Er was overal bloed en het was kantje-boord. Het is absoluut tragisch.”

De Akita is een grote hond, die echter in Engeland niet op de lijst met gevaarlijke hondenrassen staat. Wel valt het ras in de categorie vechthonden. Er zouden meerdere aanvallen door Akita’s zijn geregistreerd in Groot-Brittannië, waarbij slachtoffers in de regel flinke verwondingen opliepen.