Automobilist overleden na botsing met lijnbus in Rotterdam

Door de botsing kwamen zowel de bestuurder van de auto als de bestuurder van de bus bekneld te zitten. De buschauffeur was na het incident aanspreekbaar, maar de chauffeur van de auto moest worden gereanimeerd. Dat bleek tevergeefs. De automobilist overleed ter plekke.

Volgens Rijnmond is het ongeluk gebeurd ter hoogte van Pernis. Hoe het kon gebeuren, is nog niet duidelijk. In de bus van RET zouden geen passagiers zitten.