Aanslag Soerabaja ’weer gepleegd door gezin’

Door de aanslag raakten zeker tien personen gewond. Een dag eerder pleegde een gezin van zes al bloedige zelfmoordaanslagen op drie kerken in Soerabaja. Daarbij kwamen dertien mensen om het leven en vielen zo’n veertig gewonden. De daders waren volgens de autoriteiten teruggekeerd uit Syrië.

De krant The Jakarta Post meldde dat zondagavond ook een bom ontplofte in een appartementencomplex achter een politiebureau in Taman, vlakbij Soerabaja. Daarbij zou een persoon zijn omgekomen. Volgens de krant ging het explosief voortijdig af.

De Indonesische president Joko Widodo heeft de aanslagen in Soerabaja veroordeeld. „Dit is het werk van lafaards”, zei de president tegen Metro TV. Hij noemde de aanslagen „barbaars.”

Beelden van twee personen op een motor die zichzelf opblazen bij het politiehoofdkwartier in Soerabaja.