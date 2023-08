Fenomenale blauwe supermaan zorgt voor prachtige beelden

De term ’blauwe’ maan klinkt spannend, maar heeft verder niets met een afwijkende kleur te maken. Het is de naam die de de maan krijgt wanneer het de tweede volle maan betreft in één maand. Wat dat betreft is augustus uniek: het is de enige maand in 2023 waarin dat plaatsvindt. Op sociale media stromen beelden binnen van het prachtige verschijnsel.

Ook in Hengelo was de supermaan goed te zien. Ⓒ ANP / Ginopress

Buitenland

Ook in het buitenland werd de blauwe supermaan gespot. Van Schotland tot Australië, van Amerika tot Israël, over de hele wereld konden liefhebbers hun geluk niet op.

Ook de Schotten konden genieten van een prachtig uitzicht. Ⓒ ANP / Alamy Limited