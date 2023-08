Fenomenale blauwe supermaan zorgt voor prachtige beelden

Voor het laatst in 2009, volgende keer pas in 2037

Liefhebbers konden in de nacht van woensdag op donderdag hun hart ophalen: de blauwe supermaan was goed te zien. Het spectaculaire verschijnsel was voor het laatst in 2009 te zien en verschijnt pas weer in 2037.

De blauwe supermaan was goed te zien. Ⓒ VR Press