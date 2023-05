Erdogan de grootste in Turkije, maar tweede stemronde is nodig bij presidentsverkiezing

Erdogan kreeg 49,5 procent van de stemmen, Kilicdaroglu 44,9 procent. Op 28 mei stemmen de Turken opnieuw omdat niemand 50 procent van de kiezers achter zich wist te krijgen. Turkse Nederlanders mogen al van 20 tot en met 24 mei naar de stembus. Er kan dan alleen worden gekozen tussen Erdogan en Kilicdaroglu, die door zes oppositiepartijen naar voren is geschoven.

De derde presidentskandidaat, Sinan Ogan, kreeg maar 5,2 procent van de stemmen en valt daarom af. Hij liep in de peilingen van de afgelopen tijd al flink achter op Erdogan en Kilicdaroglu. Daarom werd Ogan niet gezien als een echte kanshebber. Muharrem Ince kreeg nog minder stemmen, maar hij trok zich vorige week op het laatste moment als kandidaat terug.

Ook in het parlement deed de partij van Erdogan het goed. Met bijna alle stemmen geteld, behaalt de AK-partij daar 267 van de in totaal 600 zetels. Dat is wel minder dan de 296 die de partij haalde bij de vorige verkiezingen, maar meer dan de peilingen voorspelden. De coalitie rond Kilicdaroglu haalt slechts 169 zetels.

Ruim 64 miljoen Turken mochten stemmen. De opkomst in Turkije lag volgens persbureau Anadolu op 88,9 procent. In het buitenland ging het om 52,7 procent. In Nederland kwam ruim de helft van de kiezers opdagen. Volgens cijfers van Anadolu was Erdogan de populairste kandidaat onder Turkse Nederlanders.

Kilicdaroglu roept aanhangers op om ’niet te wanhopen’

Na een minder goed dan verwacht verkiezingsresultaat, roept de Turkse oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu zijn aanhangers op om „niet te wanhopen.” Kilicdaroglu geeft toe dat zijn coalitie „Erdogan niet heeft kunnen verslaan op een van zijn zwakste momenten”, maar hij zegt dat ze de strijd nog altijd kan winnen. „We zullen opstaan en samen deze verkiezing aangaan”, schreef hij op Twitter.

De afgevallen kandidaat Ogan heeft gezegd dat hij Kilicdaroglu alleen kan steunen als die „geen concessies doet richting de Koerden.” De strijd tegen terreur en het terugsturen van migranten noemt Ogan zijn „rode lijnen.” De kandidaat zegt open te staan voor onderhandelingen met zowel Kilicdaroglu als Erdogan, „op basis van hun principes.”

Waarnemers: Turkse verkiezingen niet eerlijk en niet democratisch

De verkiezingen in Turkije zijn ondanks de goede organisatie niet eerlijk en niet democratisch verlopen. Met name de vervolging van politieke oppositie en censuur van de media zorgden voor een „ongerechtvaardigd voordeel” voor de zittende regering van Erdogan. Dat stellen waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE).

EU-kopstukken prijzen Turkse kiezers om hang naar democratie

De voorzitters van de Europese Commissie en de Europese leiders zijn blij dat zoveel Turken zijn gaan stemmen in de presidentsverkiezingen van zondag. Daaruit blijkt wel hoe zij „de democratische instellingen waarderen”, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ook Charles Michel prees de kiezers. Hij en Von der Leyen „volgen de verkiezingen op de voet”, verzekert hij.

Brussel stelt de laatste jaren keer op keer aan de kaak dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan steeds meer macht naar zich zou toetrekken. Turkije is al decennia kandidaat-lid van de EU, maar de voorbereidingen daarop zitten muurvast.