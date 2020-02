Man (55) rijdt in op groepje klanten café in Eindhoven

OIRSCHOT - Een 55-jarige Eindhovenaar is vrijdagnacht ingereden op medewerkers en klanten van een café in Oirschot. Die hadden bij een loods in de buurt twee mannen gezien en vermoedden dat ze wilden gaan inbreken. Toen ze vroegen wat de mannen aan het doen waren, begonnen die te duwen en te slaan.