Drama: meisje (7) doodgestoken en in vuilniscontainer gedumpt

Dat melden verschillende buitenlandse media. Hadishat, zoals het meisje heette, werd voor het laatst gezien op vrijdag om 15.00 uur bij het appartementengebouw waar ze met haar familie woonde. De binnenplaats, waar ze speelde, kan met een hek worden afgesloten van de straat. Plotseling was het meisje verdwenen en niemand had iets gezien. Toen ze rond 22.30 uur nog niet was gevonden, werd ze als vermist opgegeven.

De Oostenrijkse politie begon onmiddellijk met een grote zoekactie. De omgeving, maar ook de kelder van het wooncomplex werden grondig doorzocht. Maar tevergeefs.

Gruwelijke vondst

Pas de volgende ochtend werd het lichaam van het meisje ontdekt toen de vuilnismannen de grote zwarte afvalcontainers wilden legen en deze gruwelijke ontdekking deden.

De plaats in het gemeenschapsgebouw in het noordwesten van Wenen werd afgezet voor onderzoek .

Hadishat werd met een messteek in de hals om het leven gebracht. Het is nog niet duidelijk of het meisje ook seksueel is misbruikt.

De politie is bezig met een onderzoek naar de precieze toedracht van het misdrijf, waarbij ook een lijkschouwing zal worden uitgevoerd.

Oostenrijk is in shock. Wie de dader is, is vooralsnog niet bekend.

De moord op het meisje doet ook Natascha Kampusch (30) huiveren. Kampusch werd als 10-jarig meisje ontvoerd in Wenen en zat acht jaar gevangen bij haar ontvoerder. Ze reageert op Twitter op het nieuws.