LIVE | Illegaal feest met 500 aanwezigen stilgelegd

Ondanks de lockdown hebben zo'n 500 mensen in de Zuid-Franse stad Marseille een illegaal feest gehouden. Het is de grootste bijeenkomst in zijn soort sinds het begin van de coronapandemie in het land, aldus Franse media.

De politie heeft er een einde aan gemaakt en boetes uitgedeeld voor het niet respecteren van de lockdown, aldus de autoriteiten van het departement Bouches-du-Rhône. Wie deelneemt aan een illegaal feest riskeert in Frankrijk een boete van 135 euro.

Elders in Frankrijk, zoals in Straatsburg en Nantes, waren ook illegale coronafeestjes. In Straatsburg had een honderdtal mensen zich verzameld. Tegen de organisator loopt een procedure voor het in gevaar brengen van levens, waarop een celstraf en 15.000 euro boete staat.

Meer coronanieuws

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Wintersportwinkels zitten in de kou door coronaleed

Sport:

Ruud Vormer heeft corona en mist duel met Antwerp

Twee spelers Omonia Nicosia na duel bij PSV positief getest

Entertainment/ persoonlijk: