Man krijgt 450 duizend dollar na paniekaanval door verrassingsfeest

De man zou in 2018 bij zijn manager hebben aangegeven dat hij niet verrast wilde worden op zijn verjaardag. Een jaar later gingen zijn collega’s er toch voor, maar daar kreeg hij een paniekaanval van. Hij vluchtte naar zijn auto waar hij een uur moest bijkomen. Een dag later wilden zijn meerderen in gesprek over de gebeurtenis, wat resulteerde in een tweede paniekaanval.

Ontslag

Na het incident kwam hij in de problemen met zijn managers omdat zij hem ervan beschuldigden dat hij zijn „collega’s vreugde had ontnomen”, stelde zijn advocaat tegen de lokale omroep WKRC. Een week later werd hij ontslagen, want zijn bazen stelden dat ze bang waren dat hij boos en agressief zou worden.

Het bedrijf groeide na zijn vertrek als kool, waardoor zijn oud-collega’s soms wel 300 procent meer salaris kregen, schrijf de Britse krant de Independent. De man liet er geen gras over groeien en klaagde zijn oude werkgever aan. De rechter gaf hem gelijk en zijn oude werkgever moet hem een bedrag van bijna 420 duizend euro betalen. „Voor mentale pijn en lijden in het verleden, heden en in de toekomst, mentale angst, verlegenheid, vernedering en verlies van eigenwaarde”, aldus de rechtbank.