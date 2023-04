’Aanstekergooier’ werkt bij transportbedrijf: ’Nooit van hem verwacht’

Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving in het AD Groene Hart. Managementslid André Hoogenboom: ,,Hij is medewerker van ons.” Verder doet Hoogenboom geen mededelingen: „Het onderzoek is lopende, het is niet zinvol als ik er iets over zeg.”

De Roelofarendsvener zit nog vast. Vrijdag maakt het Openbaar Ministerie bekend of hij nog langer vastgehouden wordt, laat een woordvoerder weten.

Mail

Dobbe Transport heeft een mail rondgestuurd naar het personeel waarin onder meer staat: ’Uiteraard keuren wij deze situatie af, dit soort gedrag past niet bij de normen en waarden van ons bedrijf’. Mededirecteur Eric Dobbe, vijfde generatie in het familiebedrijf, zei in het AD Groene Hart: ’Dit hadden we echt nooit van hem verwacht’.

Beelden

Klaassen liep tijdens het bekerduel Feyenoord-Ajax een bloedende hoofdwond op waarna de wedstrijd werd gestaakt. Kort na de hervatting moest Klaassen het veld verlaten. Niet snel daarna werd de man uit Roelofarendsveen uit het publiek geplukt als verdachte. Er gingen op internet beelden rond van de vermeende dader, maar dat is een andere persoon dan de verdachte, benadrukte de politie.