Woede over cirkels op kasteel Carcassonne

Jaarlijks bezoeken meer dan vier miljoen mensen het kasteel, dat na de Eiffeltoren het meest bezochte monument is in Frankrijk.

Schietschijf

Nu lijkt de citadel uit de verte op een grote schietschijf. De VVV Carcassonne heeft het over ’excentrieke concentrische cirkels’. Ze zijn het werk van kunstenaar Felice Varini. Gelukkig is het geen verf, maar zijn de gele ringen dunne strips van aluminium. Het stadje benadrukt dat er geen schade ontstaat aan het kasteel.

Lelijk

Veel toeristen vinden het ’lelijk’ en ’eens schande’. „Historische kunst bevuilen is geen kunst”, schrijft iemand online. Terwijl een ander zich geschokt toont dat de Franse overheid “zulke vervuiling” toelaat. „Wat een schande om er tienduizenden euro’s voor te betalen. Het verpest de hele stad.”

Er is zelfs een petitie opgestart om de cirkels te laten verwijderen.

Er is niet alleen tegenstand. Veel kunstliefhebbers vinden het prachtig. Het is dus in ieder geval gelukt het kasteel weer eens onder de aandacht te brengen.