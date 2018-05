Gesprek van de Dag: start eindexamens en ophef vader Meghan

Ⓒ ANP / EPA / Hollandse Hoogte

Voor zo’n 211.550 scholieren die in het laatste jaar van de middelbare school zitten, beginnen maandag de eindexamens. Maandag trappen vmbo-leerlingen af met Engels en Nederlands. De havisten wacht het examen natuurkunde en voor vwo’ers staat wiskunde op het programma. Verder wordt de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem geopend, gaat Fred Rutten FC Twente versterken en is er ophef over Thomas Markle, de vader van Meghan Markle. Dat en meer lees je in het Gesprek van de Dag.