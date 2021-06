Nederlandse overheid maakt draai met ophalen IS-vrouw en drie kinderen

Binnenland

Bestuurslid moskee betrokken bij liefdadigheid of steun aan terrorisme?

Was het liefdadigheid of steun aan terrorisme? Justitie verdenkt vicevoorzitter Laarbi A. van de omstreden Al Houda-moskee in Geleen van het laatste onder het mom van het eerste. Deze week begon de rechtszaak tegen de vicevoorzitter en de voorzitter van de moskee.