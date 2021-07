LIVE | GGD stopt tijdelijk met reizigerstesten in zes regio’s vanwege vertraging bij lab

20.53 - Zes GGD’en voeren komende dagen geen reizigerstesten uit

Zes regionale GGD’en voeren in elk geval tot en met maandag geen testen van reizigers uit. Het lab Eurofins heeft te veel tijd nodig om alle testen te verwerken en daardoor is het niet mogelijk om vakantiegangers binnen 30 uur uitsluitsel te geven.

Het gaat om de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Groningen, Friesland, Drenthe en IJsselland. Mensen die daar wonen en een afspraak voor een reistest hebben staan, moeten hun afspraak annuleren via het telefoonnummer 0800-5005 en daarna via testenvoorjereis.nl een nieuwe afspraak maken. Mensen die al getest zijn en wachten op de uitslag, moeten online een nieuwe afspraak maken. Het kan zijn dat ze dan naar een andere regio moeten voor een test, of bij een commerciële aanbieder getest worden.

De GGD’en brengen ongeveer 7000 mensen die een afspraak hebben staan of die wachten op de uitslag per sms op de hoogte. Het is niet bekend of alle personen zo worden bereikt. „Heel vervelend”, noemt de GGD de situatie.

Het is niet bekend hoeveel mensen in de afgelopen dagen niet op reis konden gaan omdat de uitslag van hun coronatest niet op tijd binnenkwam.

20.30 - Meer dan 50.000 nieuwe besmettingen in VK

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben in 24 uur tijd liefst 51.870 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in zes maanden, uitgerekend nu over enkele dagen de maatregelen tegen de gevreesde virusinfectie aanzienlijk worden versoepeld.

In Engeland worden restricties voor pubs, restaurants en nachtclubs maandag opgeheven en de verplichting mondkapjes te dragen afgezwakt. Premier Boris Johnson lijkt niet van zins dat plan te veranderen, hoewel de meest recente gegevens toch moeten verontrusten. Donderdag kwamen er 48.553 Covid-patiënten bij, een dag later nog enkele duizenden meer. Bovendien is de tendens al sinds eind mei stijgend.

Door de succesvolle inentingscampagne - ruim twee derde van de volwassenen is inmiddels volledig gevaccineerd - belanden momenteel relatief weinig Britten in het ziekenhuis. Dat gegeven sterkt Johnson in zijn mening dat de tijd rijp is voor verregaande versoepelingen. Het aantal sterfgevallen bleef vrijdag beperkt tot 49, veertien minder dan de dag ervoor. Het dodental door het nieuwe coronavirus in het VK is sinds de uitbraak nu 128.642.

De belangrijkste medisch adviseur van de regering, Chris Witty, waarschuwde vrijdag dat Engeland snel terug kan glijden naar een crisissituatie. „Ik denk niet dat we moeten onderschatten hoe verbluffend snel we weer in moeilijkheden kunnen geraken.”

18.30 - Meer dan 9000 mensen krijgen Pfizer na AstraZeneca

Ongeveer 9100 mensen hebben vrijdag hun geplande tweede AstraZeneca-prik ingeruild voor een inenting met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Dat laat GGD GHOR Nederland weten. Deze mensen hoeven niet naar hun huisarts of arts, maar kunnen binnenkort bij een vaccinatielocatie van een GGD terecht voor de nieuwe prik. Voor het eerst is het mogelijk om vaccins te combineren.

Ongeveer 100.000 mensen hebben een eerste prik met AstraZeneca gehad en wachten nog op hun tweede prik. Zij mogen, als zij dat willen, hun afspraak veranderen via het afsprakennummer 0800-7070. Mensen die in 1956 of daarvoor zijn geboren, hebben vanaf vrijdag die kans. Vanaf zaterdag volgen mensen uit 1957. Volgende week volgen de andere groepen: mensen uit 1958 kunnen vanaf maandag bellen, mensen uit 1959 vanaf dinsdag en mensen uit 1960 vanaf woensdag. Alle andere volwassenen die nog een AstraZeneca-prik zouden krijgen en liever Pfizer/BioNTech hebben, kunnen vanaf donderdag bellen. Dit schema kan nog worden aangepast.

Zorgminister Hugo de Jonge gaf onlangs toestemming om deze vaccins te combineren, na een advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek naar antistoffen blijkt dat de combinatie van een eerste vaccinatie met AstraZeneca en een tweede prik met Pfizer/BioNTech net zo goed beschermt tegen ernstige ziekte als twee doses van het AstraZeneca-vaccin.

Huisartsen zijn niet te spreken over het besluit van de minister. Zij zijn al sinds februari bezig met vaccineren met AstraZeneca. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog komen opdagen als ze de AstraZeneca-prik van de huisarts mogen inruilen voor een prik met Pfizer/BioNTech bij de GGD. Ondertussen hebben huisartsen wel alle uitnodigingen, locaties en medewerkers geregeld, en hebben ze dus allerlei kosten gemaakt, klaagt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Mensen die na de eerste prik AstraZeneca last hebben gekregen van een ernstige bijwerking, zoals lekkende haarvaatjes of een combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes, mogen geen tweede prik AstraZeneca krijgen en ook geen vervangende prik van Pfizer/BioNTech. Het advies aan hen is om voorlopig geen tweede inenting te krijgen.

16.03 - WHO wil vervolgonderzoek in China naar oorsprong virusuitbraak

Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil nogmaals in China onderzoek doen naar de herkomst van de uitbraak van het coronavirus, heeft WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus vrijdag gezegd. Het onderzoek zou zich moeten richten op laboratoria rond Wuhan, de Chinese stad waar het virus uitbrak.

Een onderzoeksteam van de WHO, met de Nederlandse virologe Marion Koopmans, deed eerder dit jaar al onderzoek in en rond Wuhan, maar Tedros zei eerder al dat gebrek aan gegevens over de eerste dagen van de uitbraak de naspeuringen in de weg zaten.

Het eerdere onderzoek wees uit dat het virus waarschijnlijk van vleermuizen via een ander dier naar mensen is overgesprongen, maar sommige landen, waaronder de Verenigde Staten, en wetenschappers bleven aandringen op nader onderzoek naar een laboratorium in Wuhan, dat onderzoek deed naar virussen, inclusief coronavirussen.

Het is nog maar de vraag of het van een tweede missie komt: China heeft nog niet laten weten of de onderzoekers weer welkom zijn en heeft de veronderstelling dat het virus uit een laboratorium afkomstig is altijd van de hand gewezen.

15.53 - Meer dan 100.000 coronagevallen in Amsterdam

Het aantal bevestigde coronagevallen in Amsterdam is gestegen tot boven de 100.000. De hoofdstad is de eerste gemeente in Nederland die door deze grens gaat. Sinds het begin van de uitbraak zijn 100.183 Amsterdammers positief getest op het coronavirus.

Het coronavirus werd op 27 februari vorig jaar voor het eerst in Nederland vastgesteld. Dat was in Noord-Brabant. Twee dagen later werd voor het eerst een inwoner van Amsterdam positief getest. Op 10 april, ruim een maand later, passeerde Amsterdam de grens van 1000 bevestigde gevallen en op 22 september vorig jaar werd de 10.000e positieve test geregistreerd. Op 28 december kwam de teller boven de 50.000 uit, iets meer dan 300 dagen na het eerste geval. Het heeft zo’n 200 dagen geduurd om dat aantal te verdubbelen.

Het is wel zo dat er tegenwoordig veel meer wordt getest dan in de begindagen van de uitbraak. Het is niet bekend hoeveel mensen besmet zijn geraakt zonder dat dit ooit is vastgesteld. Zij zijn overleden of genezen zonder diagnose. Het werkelijke aantal coronagevallen in Amsterdam zal dus hoger zijn dan 100.000.

Rotterdam heeft sinds vrijdag meer dan 85.000 positieve tests. In Den Haag is het virus vastgesteld bij meer dan 57.000 mensen en in de gemeente Utrecht hebben bijna 38.000 mensen te horen gekregen dat ze het virus hebben opgelopen. Rotterdam heeft de meeste sterfgevallen door corona. Van 973 inwoners van de Maasstad is zeker dat ze aan de gevolgen van het virus zijn overleden. Amsterdam staat op 817 coronadoden en Den Haag op 555.

14.55 - Mondkapjes moeten weer op in CBR-ruimtes

In alle publieke ruimtes van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) moeten vanaf maandag weer mondkapjes op. „Alleen als je zit, kan het mondkapje af. Met deze maatregel willen we de snelle stijging van coronabesmettingen tegengaan”, schrijft het CBR.

Het dragen van het mondkapje geldt al in examenvoertuigen. Het CBR adviseert dringend om ook tijdens rijlessen een mondkapje te dragen. Ook in kantoren van het CBR worden weer mondkapjes gedragen wanneer mensen zich verplaatsen.

Verder heeft het CBR besloten dat medewerkers vanaf twee weken na hun laatste vaccinatie niet meer in quarantaine hoeven, als ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. In alle andere gevallen blijft de quarantaineplicht van vijf dagen. „Hierbij volgen we de lijn van het RIVM.”

14.05 - Nachtklok in Barcelona en andere coronabrandhaarden in Catalonië

In Barcelona en meer dan 150 Catalaanse gemeenten geldt vanaf komend weekend een nachtelijk uitgaansverbod van 01.00 tot 06.00 uur. Het Hooggerechtshof van de Spaanse regio heeft ingestemd met dit voorstel van de Catalaanse regering.

Catalonië heeft het hoogste aantal coronabesmettingen van alle Spaanse regio’s, vooral onder twintigers. Ook nachtelijke drankgelagen in parken en op stranden in plaatsen als Sitges, Salou en Lloret de Mar zijn de komende tijd niet toegestaan.

De spertijd geldt in steden en grotere gemeenten waar gedurende twee weken meer dan 400 besmettingsgevallen per 100.000 inwoners zijn gerapporteerd. „Het is een noodzakelijke maatregel om de druk van het gezondheidsstelsel te halen”, zei regiopremier Pere Aragonès afgelopen week.

In Catalonië waren bijeenkomsten van meer dan tien mensen en openbare activiteiten na 00.30 uur al verboden. In de regio Valencia, ten zuiden van Catalonië, is voor ruim dertig steden al een nachtklok afgekondigd.

Aan de andere kant van de grens in de Franse regio Pyrénées-Orientales is besloten mondkapjes weer te verplichten. Buiten alcohol drinken gaat ook in de ban. Mondkapjes op het strand en op bergpaden zijn niet nodig in Pyrénées-Orientales. In dat departement is het aantal infecties deze week flink gestegen vanwege de besmettelijkere Delta-variant. Het zijn er meer dan in andere delen van Frankrijk en ook dan in Spanje. De autoriteiten dringen erop aan de grens niet over te steken.

13.44 - Duitsland bestempelt Nederland vanaf zondag als risicogebied

Duitsland bestempelt Nederland vanaf zondag als risicogebied, meldt het Robert Koch-Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. Vanwege de vele besmettingen met het coronavirus gelden er met ingang van middernacht extra maatregelen voor mensen die naar Duitsland reizen.

Mensen die in de tien dagen voor hun reis in Nederland zijn geweest, moeten zich voorafgaand aan hun reis melden bij de Duitse autoriteiten. Daarnaast geldt er een quarantaineperiode van tien dagen, maar niet voor mensen die kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd, negatief zijn getest of recent zijn hersteld van Covid-19.

Ook Sint-Maarten wordt vanaf zondag als een risicogebied gezien. De kwalificatie geldt niet voor Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Aruba en Curaçao. Het RKI heeft daarnaast Griekenland en delen van Denemarken toegevoegd aan de lijst van risicogebieden. Het gaat in het geval van Denemarken om de regio Hovedstaden en de Faeröer.

Het RKI merkt een land of gebied aan als risicogebied als er een verhoogde kans is op een coronabesmetting. De Duitse autoriteiten werken met in totaal drie lijsten waar landen op kunnen worden gezet. Voor reizigers uit ’hoogincidentiegebieden’, bijvoorbeeld Indonesië, en gebieden met zorgwekkende virusvarianten gelden nog strengere regels.

Nederland kleurt sinds donderdag rood op de kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Die kleur gaat niet gepaard met maatregelen, maar landen kunnen op basis van die informatie wel besluiten om inreisbeperkingen in te voeren.

13.34 - De Jonge helpt met uitdelen zelftesten op Schiphol

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge heeft vrijdag op Schiphol zelftesten uitgedeeld aan mensen die terugkeerden van vakantie. Bij een van de gates en in de aankomsthal benadrukte hij nogmaals het belang ervan dat iedereen zich na thuiskomst voor de zekerheid test. „Alleen zo kunnen we voorkomen dat we corona onbedoeld meenemen naar familie, het werk, school, stage en college in deze tijden met zulke besmettelijke varianten en hoge besmettingscijfers. Met een kleine moeite kun je helpen voorkomen dat besmettingen brandhaarden worden.”

Om het gebruik van de testen te stimuleren verstrekt de GGD deze zomer gratis zelftesten op de luchthavens Schiphol en die bij Eindhoven en Rotterdam. Reizigers kunnen ze ophalen bij speciale balies, onder meer bij de bagagebanden. Soms delen GGD-medewerkers ze uit bij de gates.

Ook mensen die (deels) zijn gevaccineerd, wordt aangeraden een test te doen. Want ook zij kunnen het virus onder de leden hebben en overdragen, hoewel die kans kleiner is dan bij mensen die niet zijn ingeënt. Bij een positieve test krijgen mensen het advies om bij de GGD een nieuwe test te laten doen om de uitslag te bevestigen. Mensen met klachten en jongeren tot 27 jaar - ook zonder klachten - kunnen zich direct melden bij de GGD voor een coronatest.

Daarnaast krijgen alle Nederlanders eind juli of begin augustus een brief over zelftesten, waarin ook duidelijk wordt gemaakt hoe ze die gratis kunnen bestellen. Het kabinet had aangekondigd dat iedereen een zelftest zou krijgen, die huis aan huis zouden worden verspreid. Maar voor dat laatste is niet gekozen, zegt een woordvoerster. Dat zou de kans op verspilling groter maken, omdat niet iedereen ze nodig heeft en de kwaliteit ervan slechter wordt als ze lang bij een hoge temperatuur op de mat zouden liggen. Hoe de bestelling praktisch wordt geregeld, wordt nog uitgezocht.

11.32 - Ziekenhuizen scherpen hun coronamaatregelen weer aan

Meerdere ziekenhuizen scherpen hun coronamaatregelen weer aan vanwege de grote toename van het aantal besmettingen. Ze beperken bezoek voor patiënten, stellen mondkapjes weer verplicht en vragen patiënten als het kan zonder begeleiding te komen.

In het Radboudumc in Nijmegen zijn vanaf maandag geen begeleiders meer welkom en mogen patiënten nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Zo mogen mensen die mogelijk komen te overlijden door twee mensen per dag worden bezocht. „We doen dit om u, uw naasten en onze patiënten te beschermen. Hoe minder mensen het Radboudumc bezoeken, hoe kleiner de kans dat patiënten en bezoekers het virus aan elkaar doorgeven”, legt het academische ziekenhuis uit. Ook mondkapjes moeten weer op.

Onder meer het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond nemen soortgelijke maatregelen. Daar gingen ze vrijdag per direct in. In Roermond mogen bezoekers, na een gezondheidscheck, maximaal een uur blijven. Alleen als er een kind onder de 12 jaar bij is, mogen twee bezoekers tegelijk naar binnen. Alle ziekenhuizen benadrukken dat het belangrijk is dat mensen 1,5 meter afstand van anderen houden en dat ze zich aan andere basisregels houden, zoals handen desinfecteren en niet naar het ziekenhuis komen als ze klachten hebben of in afwachting zijn van een testuitslag.

Het OLVG in Amsterdam vraagt medewerkers en bezoekers al sinds begin deze week weer een mondkapje te dragen. De mondkapjesplicht was daar nog maar enkele weken eerder afgeschaft, omdat het aantal coronagevallen toen relatief laag was. Op de versoepelingen van eind juni volgde een explosieve stijging.

09.01 - Tweede prik AstraZeneca inruilen voor Pfizer

Mensen die een eerste prik met het coronavaccin van AstraZeneca hebben gehad, kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken voor een tweede prik met het vaccin van Pfizer en BioNTech. Voor het eerst is het mogelijk om vaccins te combineren.

De mensen hadden al een afspraak staan voor een tweede prik met AstraZeneca, maar kunnen die afspraak nu dus veranderen via het afsprakennummer 0800-7070. Mensen die in 1956 of daarvoor zijn geboren, krijgen vanaf vrijdag die kans. Zaterdag volgen mensen uit 1957. Volgende week volgen de andere groepen: mensen uit 1958 kunnen vanaf maandag bellen, mensen uit 1959 vanaf dinsdag en mensen uit 1960 vanaf woensdag. Alle andere volwassenen die nog een AstraZeneca-prik zouden krijgen en liever Pfizer/BioNTech hebben, kunnen vanaf donderdag bellen. Dit schema kan nog worden aangepast.

Zorgminister Hugo de Jonge gaf onlangs groen licht om deze vaccins te combineren, na een advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek naar antistoffen blijkt dat de combinatie van een eerste vaccinatie met AstraZeneca en een tweede prik met BioNTech/Pfizer net zo goed beschermt tegen ernstige ziekte als twee doses van het AstraZeneca-vaccin.

Huisartsen zijn niet te spreken over het besluit van de minister. Zij zijn al sinds februari bezig met vaccineren met AstraZeneca. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog komen opdagen als ze de AstraZeneca-prik van de huisarts mogen inruilen voor een prik met Pfizer/BioNTech bij de vaccinatielocaties van de GGD. Ondertussen hebben huisartsen wel alle uitnodigingen, locaties en medewerkers geregeld, en hebben ze dus allerlei kosten gemaakt, klaagt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Mensen die na de eerste prik AstraZeneca last hebben gekregen van een ernstige bijwerking, zoals lekkende haarvaatjes of een combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes, mogen geen tweede prik AstraZeneca krijgen en ook geen vervangende prik van Pfizer/BioNTech. Het advies aan hen is om voorlopig geen tweede inenting te krijgen.

8.53 - Hongarije biedt vanaf augustus derde coronaprik aan

Hongarije gaat mensen vanaf 1 augustus een derde coronaprik aanbieden, zo heeft premier Viktor Orbán bekendgemaakt op de staatsradio. Daarnaast gaat er een vaccinatieplicht gelden voor zorgmedewerkers.

Orbán zegt dat artsen moeten besluiten welk vaccin als derde dosis wordt toegediend. Tussen de tweede en derde prik moet volgens de premier minstens vier maanden zitten, tenzij artsen anders adviseren.

Het land met 10 miljoen inwoners is binnen de Europese Unie een van de snelst vaccinerende landen. Dat komt doordat Hongarije naast de door het Europees Medicijnagentschap (EMA) goedgekeurde vaccins ook op grote schaal gebruikmaakt van middelen uit Rusland en China.

Ruim de helft van de Hongaarse bevolking is volledig ingeënt. In de afgelopen weken is het vaccinatietempo iets vertraagd. Kinderen vanaf 12 jaar komen vlak voor de aanvang van het nieuwe schooljaar in aanmerking voor een coronaprik.

Hongarije telt in totaal bijna 810.000 vastgestelde coronabesmettingen en iets meer dan 30.000 sterfgevallen.

6.43 - ’Bijna helft van Covidpatiënten verlaat ziekenhuis met complicaties’

Bijna de helft van alle Covidpatiënten verlaat het ziekenhuis met een of meer complicaties. Ook jonge, voorheen gezonde patiënten die niet op de ic hebben gelegen, kunnen na ontslag nog kampen met onder meer nierproblemen, hartklachten en ademhalingsmoeilijkheden. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek onder ruim 70 duizend Britse Covidpatiënten in meer dan driehonderd ziekenhuizen, dat vrijdagmorgen is gepubliceerd in vakblad The Lancet.

De Amsterdamse internist en hoogleraar Joost Wiersinga noemt de resultaten „zeer herkenbaar.” Hij ziet in het Amsterdam UMC een vergelijkbaar beeld van de ziekte. De cijfers maken inzichtelijk hoe ernstig de nasleep kan zijn, zeker op korte termijn, zegt hij, en hoeveel extra werk dat voor de zorg zal opleveren.

6.30 - Canada laat mogelijk begin september gevaccineerde reizigers toe

Canada zal mogelijk per begin september volledig gevaccineerde buitenlandse reizigers het land in laten, zei premier Justin Trudeau donderdag in een ontmoeting met de premiers van de Canadese provincies. Voorwaarde is wel dat de huidige trend in vaccinatiegraad doorzet en de volksgezondheid niet verslechtert. Volledig gevaccineerde reizigers uit de VS zijn onder diezelfde voorwaarden medio augustus al welkom in Canada.

Eerder op donderdag zei Canada dat het vanaf november grote cruiseschepen weer zal toelaten als tegen die tijd de Covid-19-pandemie is vervaagd. Voorwaarde voor die versoepeling is dat de schepen voldoen aan de gezondheidsvereisten.

Ongeveer 78 procent van de Canadezen van 12 jaar of ouder heeft ten minste één dosis van een Covid-19-vaccin gekregen, 44 procent is volledig gevaccineerd.