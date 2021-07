LIVE | Ziekenhuizen scherpen hun coronamaatregelen weer aan

11.32 - Ziekenhuizen scherpen hun coronamaatregelen weer aan

Meerdere ziekenhuizen scherpen hun coronamaatregelen weer aan vanwege de grote toename van het aantal besmettingen. Ze beperken bezoek voor patiënten, stellen mondkapjes weer verplicht en vragen patiënten als het kan zonder begeleiding te komen.

In het Radboudumc in Nijmegen zijn vanaf maandag geen begeleiders meer welkom en mogen patiënten nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Zo mogen mensen die mogelijk komen te overlijden door twee mensen per dag worden bezocht. "We doen dit om u, uw naasten en onze patiënten te beschermen. Hoe minder mensen het Radboudumc bezoeken, hoe kleiner de kans dat patiënten en bezoekers het virus aan elkaar doorgeven", legt het academische ziekenhuis uit. Ook mondkapjes moeten weer op.

Onder meer het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond nemen soortgelijke maatregelen. Daar gingen ze vrijdag per direct in. In Roermond mogen bezoekers, na een gezondheidscheck, maximaal een uur blijven. Alleen als er een kind onder de 12 jaar bij is, mogen twee bezoekers tegelijk naar binnen. Alle ziekenhuizen benadrukken dat het belangrijk is dat mensen 1,5 meter afstand van anderen houden en dat ze zich aan andere basisregels houden, zoals handen desinfecteren en niet naar het ziekenhuis komen als ze klachten hebben of in afwachting zijn van een testuitslag.

Het OLVG in Amsterdam vraagt medewerkers en bezoekers al sinds begin deze week weer een mondkapje te dragen. De mondkapjesplicht was daar nog maar enkele weken eerder afgeschaft, omdat het aantal coronagevallen toen relatief laag was. Op de versoepelingen van eind juni volgde een explosieve stijging.

09.01 - Tweede prik AstraZeneca inruilen voor Pfizer

Mensen die een eerste prik met het coronavaccin van AstraZeneca hebben gehad, kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken voor een tweede prik met het vaccin van Pfizer en BioNTech. Voor het eerst is het mogelijk om vaccins te combineren.

De mensen hadden al een afspraak staan voor een tweede prik met AstraZeneca, maar kunnen die afspraak nu dus veranderen via het afsprakennummer 0800-7070. Mensen die in 1956 of daarvoor zijn geboren, krijgen vanaf vrijdag die kans. Zaterdag volgen mensen uit 1957. Volgende week volgen de andere groepen: mensen uit 1958 kunnen vanaf maandag bellen, mensen uit 1959 vanaf dinsdag en mensen uit 1960 vanaf woensdag. Alle andere volwassenen die nog een AstraZeneca-prik zouden krijgen en liever Pfizer/BioNTech hebben, kunnen vanaf donderdag bellen. Dit schema kan nog worden aangepast.

Zorgminister Hugo de Jonge gaf onlangs groen licht om deze vaccins te combineren, na een advies van de Gezondheidsraad. Uit onderzoek naar antistoffen blijkt dat de combinatie van een eerste vaccinatie met AstraZeneca en een tweede prik met BioNTech/Pfizer net zo goed beschermt tegen ernstige ziekte als twee doses van het AstraZeneca-vaccin.

Huisartsen zijn niet te spreken over het besluit van de minister. Zij zijn al sinds februari bezig met vaccineren met AstraZeneca. Het is niet duidelijk hoeveel mensen nog komen opdagen als ze de AstraZeneca-prik van de huisarts mogen inruilen voor een prik met Pfizer/BioNTech bij de vaccinatielocaties van de GGD. Ondertussen hebben huisartsen wel alle uitnodigingen, locaties en medewerkers geregeld, en hebben ze dus allerlei kosten gemaakt, klaagt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Mensen die na de eerste prik AstraZeneca last hebben gekregen van een ernstige bijwerking, zoals lekkende haarvaatjes of een combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes, mogen geen tweede prik AstraZeneca krijgen en ook geen vervangende prik van Pfizer/BioNTech. Het advies aan hen is om voorlopig geen tweede inenting te krijgen.

8.53 - Hongarije biedt vanaf augustus derde coronaprik aan

Hongarije gaat mensen vanaf 1 augustus een derde coronaprik aanbieden, zo heeft premier Viktor Orbán bekendgemaakt op de staatsradio. Daarnaast gaat er een vaccinatieplicht gelden voor zorgmedewerkers.

Orbán zegt dat artsen moeten besluiten welk vaccin als derde dosis wordt toegediend. Tussen de tweede en derde prik moet volgens de premier minstens vier maanden zitten, tenzij artsen anders adviseren.

Het land met 10 miljoen inwoners is binnen de Europese Unie een van de snelst vaccinerende landen. Dat komt doordat Hongarije naast de door het Europees Medicijnagentschap (EMA) goedgekeurde vaccins ook op grote schaal gebruikmaakt van middelen uit Rusland en China.

Ruim de helft van de Hongaarse bevolking is volledig ingeënt. In de afgelopen weken is het vaccinatietempo iets vertraagd. Kinderen vanaf 12 jaar komen vlak voor de aanvang van het nieuwe schooljaar in aanmerking voor een coronaprik.

Hongarije telt in totaal bijna 810.000 vastgestelde coronabesmettingen en iets meer dan 30.000 sterfgevallen.

6.43 - ’Bijna helft van Covidpatiënten verlaat ziekenhuis met complicaties’

Bijna de helft van alle Covidpatiënten verlaat het ziekenhuis met een of meer complicaties. Ook jonge, voorheen gezonde patiënten die niet op de ic hebben gelegen, kunnen na ontslag nog kampen met onder meer nierproblemen, hartklachten en ademhalingsmoeilijkheden. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek onder ruim 70 duizend Britse Covidpatiënten in meer dan driehonderd ziekenhuizen, dat vrijdagmorgen is gepubliceerd in vakblad The Lancet.

De Amsterdamse internist en hoogleraar Joost Wiersinga noemt de resultaten "zeer herkenbaar". Hij ziet in het Amsterdam UMC een vergelijkbaar beeld van de ziekte. De cijfers maken inzichtelijk hoe ernstig de nasleep kan zijn, zeker op korte termijn, zegt hij, en hoeveel extra werk dat voor de zorg zal opleveren.

6.30 - Canada laat mogelijk begin september gevaccineerde reizigers toe

Canada zal mogelijk per begin september volledig gevaccineerde buitenlandse reizigers het land in laten, zei premier Justin Trudeau donderdag in een ontmoeting met de premiers van de Canadese provincies. Voorwaarde is wel dat de huidige trend in vaccinatiegraad doorzet en de volksgezondheid niet verslechtert. Volledig gevaccineerde reizigers uit de VS zijn onder diezelfde voorwaarden medio augustus al welkom in Canada.

Eerder op donderdag zei Canada dat het vanaf november grote cruiseschepen weer zal toelaten als tegen die tijd de Covid-19-pandemie is vervaagd. Voorwaarde voor die versoepeling is dat de schepen voldoen aan de gezondheidsvereisten.

Ongeveer 78 procent van de Canadezen van 12 jaar of ouder heeft ten minste één dosis van een Covid-19-vaccin gekregen, 44 procent is volledig gevaccineerd.