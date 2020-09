LIVE | Alleen in Zeeland houdt het coronavirus zich nog koest

Alleen in de provincie Zeeland blijft het aantal coronabesmettingen binnen de perken. Tussen zaterdag en zondag werden in de provincie tien positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op 2,6 besmettingen op 100.000 Zeeuwen, en daarmee blijft Zeeland als enige provincie ruim onder de zogenoemde signaalwaarde van de overheid.

De signaalwaarde staat op 7 besmettingen per 100.000 inwoners. Als het aantal coronagevallen in een etmaal daar boven komt, zijn mogelijk maatregelen nodig. Hoe meer mensen besmet raken, hoe meer mensen in een ziekenhuis zullen belanden en des te groter de druk op de zorg kan worden, is de gedachte erachter. In veertien regio’s zijn al beperkingen ingevoerd om de verspreiding van het virus in te dammen. Zeeland stond afgelopen donderdag precies op de signaalwaarde, voor het eerst sinds begin april, maar dat was een zeldzame uitschieter.

Van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland kwamen 21 zondag boven de signaalwaarde uit. Amsterdam-Amstelland telde naar verhouding de meeste gevallen. Op elke 100.000 inwoners werden 50,4 positief getest. Dat is ruim zeven keer de signaalwaarde. Rotterdam-Rijnmond telde 34,3 besmettingen per 100.000 mensen. Daarna volgden Haaglanden (31,8), Zaanstreek-Waterland (20,1), Brabant-Zuidoost (19,3) en Hollands Midden (18,9).

Ook Limburg-Noord stond zondag boven de limiet, voor de tweede keer sinds april. De regio, waar Venlo, Roermond en Weert onder vallen, telde 44 positieve tests, oftewel 8,5 per 100.000 mensen.

Drie regio’s bleven zondag net onder de streep. Dat zijn Friesland (6,8), Zuid-Limburg (6,7) en IJsselland (6,6).

