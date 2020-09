LIVE | Surinaams luchtruim opent weer voor Nederlanders

Voor reizigers uit Nederland is het vanaf maandag weer mogelijk naar Suriname te vliegen. Voorwaarde is wel dat ze tien dagen in quarantaine gaan in een door de Surinaamse overheid aangewezen locatie. De kosten zijn voor eigen rekening. Ook moeten de bezoekers laten zien dat ze een coronatest hebben ondergaan en niet besmet zijn verklaard. Dat heeft president Chan Santokhi in een televisietoespraak bekendgemaakt.

Het Surinaamse luchtruim is sinds 14 maart van dit jaar gesloten. Op die dag werd de eerste corona-infectie in Suriname vastgesteld. In de afgelopen maanden vond er wel beperkt vliegverkeer plaats. Zo mochten de KLM en de SLM vrachtvluchten uitvoeren. Ook vonden er repatriatievluchten plaats voor gestrande Surinamers en Nederlanders.

Ook vluchten naar de dorpen en recreatieoorden in het binnenland worden weer toegestaan, aldus Santokhi. Die zijn van groot belang in verband met de armoedebestrijding. Het uitdelen van voedselpakketten verloopt een stuk sneller dan wanneer alle vracht per boot naar afgelegen oorden moet.

De hervatting van het vliegverkeer vanuit Nederland is zeer welkom voor Suriname. De komst van Nederlandse toeristen en andere bezoekers kan een steentje bijdragen aan het opkrikken van de Surinaamse economie, die er beroerd voorstaat.

Volgens Santokhi gaat het de goede kant op met het aantal coronagevallen in het land. Dit is te merken aan de lagere bezettingsgraad in de ziekenhuizen en op de ic-afdelingen. Ook mogen steeds meer bedrijven en organisaties hun deuren openen mits ze zich aan de afgesproken regels houden. Ook de scholen en het openbaar vervoer gaan weer aan de slag. Toch riep de president de Surinamers op zich de komende weken aan de maatregelen te houden.

Het uitgaansverbod blijft ook van kracht, zij het dat het met een uur wordt ingekort. Voortaan zal het gelden van 21 uur tot 5 uur de volgende ochtend. Santokhi verwees ook naar de situatie in Europa en vooral Nederland. ’’Terwijl wij hier in Suriname een stabiele situatie ervaren, maken veel landen in Europa momenteel een stijging van de infecties mee. Wij blijven de uitkomst nauwlettend volgen”, aldus de president.

