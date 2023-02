Job Cohen haalt hard uit naar PvdA-top: ’Deze lijst ga ik niet verdedigen’

Het PvdA-congres in Den Bosch is zaterdag van start gegaan met een partijtje moddergooien. Job Cohen – oud-partijleider en oud-burgemeester van Amsterdam – heeft geen goed woord over voor de manier waarop de PvdA-top is omgegaan met zijn advies voor de kandidatenlijst van de Eerste Kamerverkiezingen.

„Het zou mij een lief ding waard geweest zijn als ik de lijst hier op dit congres had kunnen verdedigen”, zei Cohen bij aanvang van het partijcongres. „Maar dat is niet het geval. Het partijbestuur heeft enkele ingrijpende wijzigingen aangebracht in de door ons zo zorgvuldig opgestelde kandidatenlijst.”

Cohen doelt op de posities van de zittende PvdA-senatoren Ruud Koole en Hamit Karakus. De adviescommissie onder leiding van Cohen adviseerde om Koole op plek twee van de Eerste Kamerlijst te zetten. Ook Karakus kreeg een hoge plek. Maar partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent zette daar een dikke streep door: zij plaatste het duo op een onverkiesbare plaats.

Koole – met een jarenlange staat van dienst bij de PvdA – en de Rotterdamse oud-wethouder Karakus besloten zich daarop terug te trekken. Mogelijk heeft Koole zich niet populair gemaakt door voor het omstreden CETA-verdrag te stemmen, waardoor het kabinet het handelsverdrag tussen de EU en Canada afgelopen zomer door de senaat kon loodsen. „Dat zij zich beiden hebben teruggetrokken, betreuren wij”, aldus Cohen.

Gemor vanuit de zaal

Verschillende PvdA-leden vroegen voorzitter Sent om opheldering over de kwestie. „Als het bestuur tegen het advies van de commissie in gaat, moet je daar goede redenen voor hebben”, zei PvdA’er David Michels. Zijn betoog leidde tot luid applaus in de congreszaal in Den Bosch.

Volgens Sent was het samenstellen van de Eerste Kamerlijst een ’ontzettend ingewikkelde puzzel’. „Het is complex. Er moeten verschillende dingen gewogen worden.” Met die verklaring waren niet alle PvdA-leden tevreden: „Concreter!”, klonk het uit de zaal.

Mei Li Vos

Toch stemde het PvdA-congres even later in met de complete kandidatenlijst voor de senaat. Lijsttrekker is Mei Li Vos, die nu ook al PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer is. Op plek twee staat Jeroen Recourt, voormalig Tweede Kamerlid.

De PvdA houdt haar congres tegelijkertijd met GL. De twee linkse partijen vormen na de Provinciale Statenverkiezingen één gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer. Bij de congressen worden naar verwachting meerdere moties aangenomen, waarmee de deur wordt opengezet voor een mogelijke fusie. Dit najaar beslissen PvdA en GL op welke manier ze zullen samenwerken bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2025.