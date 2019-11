Boetes voor ex-wethouder GroenLinks voor drugsbezit en verstoring openbare orde

Op 20 juni van dit jaar werd Nuijens gefilmd tijdens zijn arrestatie bij de Stopera. Hij maakte veel kabaal en bleek achteraf drugs bij zich te hebben: een ‘gebruikershoeveelheid’ GHB en wiet.

Nuijens laat in een persverklaring weten dat de zaak strafrechtelijk is afgerond en dat hij twee boetes heeft gekregen: 400 euro voor drugsbezit en 250 euro voor verstoring van de openbare orde.

Nuijens legt in een persverklaring uit wat er volgens hem gebeurde. „Ik liep dat café, waar ik al jaren kom, binnen omdat ik me door hitte en honger onwel voelde. Ik vertrok na enkele minuten, na een woordenwisseling met één personeelslid. Op straat werd ik aangesproken door twee surveillanten, een motoragent, een tweede team van vier en een volledige, filmende cameraploeg. Waarvoor ik precies staande werd gehouden, wat voor opnames het waren, of ze live waren en waarom er zoveel agenten om mij heen stonden begreep ik niet en werd niet toegelicht. Ik schrok me rot en raakte in paniek.”

Nuijens stopte als wethouder in Diemen, omdat hij zijn eigen reactie onacceptabel vond. „Dat vind ik nog steeds.” En verder: „Het was op mijn werk en om mij heen bekend dat ik al langer privé en zakelijk overbelast was.”