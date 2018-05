Nijmegen staat voor (lantaarn)paal

Stratenmakers lieten zich door de honkvaste lantaarnpaal geen strobreed in de weg leggen. Zij hebben de klinkers keurig om de led-lantaarnpaal gelegd die er nog stond.

Dat het nu lastig passeren is in de Klaverstraat staat als een paal boven water. Een buurtbewoonster vertelt tegenover Omroep Gelderland dat het de stratenmakers bekend was dat er iets niet klopte, maar dat zij de paal niet kunnen verplaatsen. In de meeste gevallen is de gemeente verantwoordelijk voor de straatverlichting, samen met netbeheerder Liander.

Wegdek moet weer open

Volgens de gemeente Nijmegen kwam een aanvraag om de lantaarnpalen weg te halen te laat binnen bij het bedrijf dat daarvoor moet zorgen, mede door alle vrije dagen deze maand. Het bedrijf gaat maandag meteen aan de slag. Het hagelnieuwe wegdek moet daarvoor weer opengebroken worden.

Bekijk ook: Nigtevecht blundert met doodlopend zebrapad