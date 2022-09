Verdachte (65) weer vrij na vondst dode in drugslab Groningse Kiel-Windeweer

Op zondag 21 augustus werd drugsafval aangetroffen op het terrein aan de Nieuwe Compagnie. Na onderzoek bleek het volgens de politie te gaan om een drugslab. Een dag later werd het lichaam van een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats gevonden op het terrein. Het is onduidelijk waardoor hij om het leven is gekomen. Het OM kan niet zeggen wat de relatie is tussen de overleden man en het drugslab.

Een man (68) en vrouw (65) uit de gemeente Midden-Groningen werden die zondag opgepakt op verdenking van het produceren van drugs. De vrouw werd al snel vrijgelaten, maar blijft nog wel verdachte. Twee weken later werd een derde verdachte aangehouden, de 65-jarige man uit Oldambt.