Belgen gewaarschuwd voor Nederlandse wan-organisator

Lommel - Blinkende Rolls Royces, internationaal gerenommeerde artiesten en een weekend ongekende luxe. Dat was wat de Nederlandse organisator van het afgelaste Belgische Vestiville de bezoekers had voorgespiegeld. Het werd een fiasco van ’Fyre’-achtige proporties, het beroemdste mislukte festival. Maar het drama dat Vestiville werd, had iedereen die zich een beetje in de achtergrond van de organisator had verdiept, kunnen weten.