Gaat Italiaanse premier Draghi zwichten onder groeiende druk? ’Geen zin om gechanteerd te worden’

Niet alleen Europese regeringsleiders hebben Draghi gevraagd om aan te blijven. Meer dan 1500 Italiaanse burgemeesters hebben een appèl ondertekend waarin ze de premier vragen om verder te regeren. Er zijn verder spontane demonstraties in verschillende Italiaanse steden ten bate van Draghi geweest.

Oproepen om aan te blijven komen van kranten, de werkgeversorganisatie Confindustria, talloze beroepsgroepen tot zelfs de Italiaanse bisschoppenconferentie aan toe. Draghi is in februari 2021 door het staatshoofd Sergio Mattarella aangesteld om ruim 200 miljard euro aan Europees Herstelfonds in goede banen te leiden. De oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank zou bij uitstek de geschikte persoon zijn om dat te doen. Veel Italianen vrezen dat de historische kans voor het land nu wordt verspeeld.

Onder de velen die Draghi oproept om aan te blijven is de senator voor het leven en oud-premier Mario Monti. Hij stelt in de krant Corriere della Sera zeer goed te begrijpen dat Draghi geen zin heeft om gechanteerd te worden door politieke partijen met hun spelletjes. Maar in het landsbelang moet hij door blijven gaan. Zijn dienstbaarheid tegenover het land moet voorop staan en meer wegen dan persoonlijke weerzin. Er staan nog verscheidene structurele economische hervormingen op het programma. Draghi heeft al veel gedaan, maar heeft nog lang niet alles afgerond. Als hij opstapt zal het verschil in rente op tien jaarschuld tussen Italie en Duitsland nog groter worden en zal de geloofwaardigheid in Italie in het buitenland een deuk krijgen.

Vertrouwensstemming

De regeringscrisis brak uit nadat de regeringspartij Vijf Sterrenbeweging onder leiding van ex-premier Giuseppe Conte zich onthield tijdens een vertrouwensstemming. Voor die stemming had een groep parlementariers van de Vijf Sterrenbeweging onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio al gebroken met de partij. Die nieuwe politieke groep steunt Draghi. Er dreigt nu opnieuw een afsplitsing te ontstaan van de Vijf Sterrenbeweging door parlementariers die Draghi willen blijven steunen.

Draghi zou ook zonder wat overblijft van de Vijf Sterrenbeweging een meerderheid in het parlement behouden. Er zijn geen ministers opgestapt en er is geen motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Mocht Draghi toch niet verder willen, dan is er grote kans op vervroegde verkiezingen. Normaal gesproken zouden nieuwe parlementsverkiezingen volgend jaar maart plaatsvinden.