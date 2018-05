’Lichamen onthoofde kopten terug naar Egypte’

Ⓒ Hollandse Hoogte

MISRATA - Libië stuurt de lichamen van twintig onthoofde kopten maandag terug naar Egypte. Terreurorganisatie IS executeerde de mannen al in 2015, maar de lichamen konden pas in oktober vorig jaar worden geborgen. Dat gebeurde nadat IS was verdreven uit het gebied waar de Egyptenaren lagen begraven.