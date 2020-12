Rutte denkt nog niet aan aftreden na toeslagendebacle

Uit een snoeihard onderzoeksrapport van de Tweede Kamer dat donderdag naar buiten kwam, blijkt dat ouders ’ongekend onrecht’ is aangedaan, en de ’beginselen van de rechtsstaat’ zijn geschonden. „Daar kunnen we ons alleen maar voor schamen”, zegt Rutte.

Desondanks ziet hij er vooralsnog niets in om conclusies te trekken door bijvoorbeeld het hele kabinet op te laten stappen, zoals ooit eerder gebeurde naar aanleiding van het Srebrenica-rapport. „Die vraag is nog niet aan de orde”, vindt hij. Hij wil nu eerst met zijn kabinetsploeg de inhoud van het rapport goed bestuderen.

Volgens politiek commentator Wouter de Winther kan het rapport over de toeslagenaffaire wel degelijk het einde van kabinet-Rutte III betekenen:

Catshuis

Volgende week dinsdag komen de belangrijkste bewindslieden die verantwoordelijkheid dragen voor de toeslagenaffaire bijeen in het Catshuis. Volgens minister Wiebes (Economische Zaken) moet die bijeenkomst worden gezien als ’een eerste gesprek’. „Er zullen er nog wel meer volgen.” In het Catshuis zal volgens Wiebes ook worden bekeken of het kabinet wel genoeg doet om de gedupeerden te compenseren en of het niet sneller kan.

Premier Rutte wil voor het bestuderen van het onderzoeksrapport de tijd nemen, geeft hij aan. „Niet in de lengte maar in de diepte.” In januari verwacht hij met een officiële kabinetsreactie te kunnen komen.