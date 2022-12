’Gemeente mag nooit meer financieel risico lopen bij Floriade’

Dat stelt directeur Hans Bakker van Floriade Expo 2022, die van 14 april tot en met 9 oktober in Almere gehouden werd en de gemeente een strop oplevert van zo’n honderd miljoen euro. De medeorganisatoren – de provincie Flevoland, de Nederlandse Tuinbouwraad en het Rijk – bleven daarbij buiten schot. „Het zou niet meer moeten gebeuren dat één partij de financiële lasten draagt.”

’Fouten gemaakt’

„We hebben fouten gemaakt en als er in ons land een gemeente is die in 2032 opnieuw een poging wil wagen om een geslaagde Floriade te houden dan hebben wij daarvoor een lijvige rapportage met zogenoemde ’lessons learned-ervaringen’ beschikbaar gemaakt, waarmee voorkomen kan worden dat dezelfde fouten gemaakt worden als met deze editie in Almere gemaakt zijn.”

Bakker doelt daarmee op het feit dat een aanzienlijke inkomstenbron werd verwacht van het aantal bezoekers, maar die bleven in de polderstad juist weg. „We hadden er 2,1 miljoen begroot en uiteindelijk zijn er 693.722 mensen gekomen. Bovendien heeft een deel van hen niet het volle pond betaald. Aan het einde van de rit scheelt dat alleen al tientallen miljoenen euro’s die er minder binnenkomen. Natuurlijk zijn er allerlei omstandigheden te bedenken die dat verklaren, waaronder corona en de recessie zodat iedereen wel drie keer moest nadenken waar het geld aan besteed werd. En dat was helaas meestal niet aan de Floriade.”

’Floriade in andere vorm’

Zes directeuren gingen hem voor sinds de bieding op de Floriade in 2012, voordat Bakker in mei 2021 aan de slag ging.

„In de overtuiging dat het ons ging lukken, maar we zijn te optimistisch geweest en het lot was ons ook niet bepaald gunstig gezind. Zo reëel moet je ook zijn. Lichtpuntjes zijn dat bezoekers het evenement met een 8,0 waardeerden en dat Almere er wel een mooie groene stadswijk aan over houdt. Of ik denk dat in 2032 opnieuw een Floriade gehouden wordt? Ik zou het niet weten, wellicht in een andere vorm, maar het besluit daarover wordt door de Nederlandse Tuinbouwraad genomen en een initiatiefnemende partij, waarbij ik verwacht dat gemeenten voorzichtig zullen zijn.”