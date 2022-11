Grote brand in hoogspanningsstation Leiden, gitzwarte rookwolk boven woonwijk

De brand ontstond rond het middaguur. Getuigen zagen een explosie en een grote steekvlam. Uit de schoorsteen van het hoogspanningsstation komt veel zwarte rook. Een nabijgelegen flat wordt ontruimd. Om hoeveel bewoners het gaat, kan de brandweer op dit moment niet zeggen.

De brandweer schaalde vrij snel op naar GRIP 2. Brandweerkorpsen uit de hele regio zijn ter plaatse om te assisteren bij het bestrijden van de brand. Dat is een complexe zaak.

Er staan hekken om het transformatorstation, waardoor de brandweer moeilijk binnen kon komen. Inmiddels is het met de hulp van TenneT-medewerkers gelukt om het gebouw te bereiken.

Ontruimen

De brandweerwoordvoerder laat weten dat nog niet bekend is hoe de brand is ontstaan. „Op het moment dat de brand ontstond, was er niemand in het gebouw aanwezig. We zijn nu bezig met de ontruiming van een flat en inventariseren van wat er aan de hand is. Later kunnen we meer vertellen.”

De brand woedt in het 150Kv station van netbeheerder TenneT.