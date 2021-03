Nieuw standaard protocol bij ongevallen

Een proef van twee jaar in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Velsen en Tilburg heeft geleid tot een ’handboek’ waarin de aanpak wordt uitgelegd. Nu nog is het zo dat wegbeheerders allemaal hun eigen invulling geven aan de afhandeling van een ernstig ongeval.

Afwikkeling

,,De politie bepaalt in eerste instantie wat er gebeurt na een ongeluk en heeft de regie in handen, maar ook wij als wegbeheerder kunnen een belangrijke rol spelen in de afwikkeling”, zegt Geert van der Zwaard van de gemeente Alphen aan den Rijn. ,,Want wat kan er gedaan worden om een soortgelijk ongeval in de toekomst te voorkomen? Via een schouw die wij uitvoeren kijken we hoe het veiliger kan.”

In de nieuwe aanpak is er ook meer aandacht voor slachtoffers en nabestaanden. Van der Zwaard: ,,Dat krijgt in dit protocol terecht veel meer aandacht. We kijken waar behoefte aan is en zullen in geval van een dodelijk slachtoffer ons medeleven laten blijken door een persoonlijke brief of bezoek van de burgemeester.”

,,Tijdens de testperiode hadden wij twee dodelijk ongevallen waarbij een condoleancebrief is verstuurd. Of dat wel of niet gewaardeerd is weten we niet, want zoiets ga je niet checken. Er staat in het protocol ook dat de communicatie met slachtoffers en nabestaanden moet worden gestroomlijnd. Zo moet worden voorkomen dat zij via de media eerder of iets anders te horen krijgen over de toedracht en de afhandeling”, aldus de zegsman.

Juiste stappen

De Vereniging Verkeersslachtoffers reageert positief op de stap. ,,Wij steunen dit plan voor honderd procent. Want als er een ongeluk gebeurt, is het belangrijk dat onmiddellijk de juiste stappen in aanpak en opvang worden genomen. Die moeten efficiënt en menswaardig zijn”, meent voorzitter Nelly Vollebregt.