Politiebond: vervolging agente na coronarellen kan tot levensbedreigende situaties leiden

Het nieuws dat het OM de agente gaat vervolgen kwam voor de politiebond „als donderslag bij heldere hemel.” Wim Groeneweg, voorzitter van de politiebond, vindt dat door het OM het beeld wordt versterkt dat de politie geweld gebruikt zonder aanleiding. „Er gaat geen agent van huis met het idee iemand te verwonden”, zegt hij tegen Omroep Brabant. „Waar mensen werken, worden nou eenmaal fouten gemaakt.”

Bij de rellen in Eindhoven ging het er op de bewuste dag gewelddadig aan toe, onder meer op het 18 Septemberplein en bij het station Eindhoven Centraal. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie, richtten vernielingen aan en plunderden winkels.

Levensbedreigende situaties

Groeneweg is bang dat het vervolgen van de agente andere agenten in de toekomst in gevaar kan brengen. „De volgende keer dat zij bijvoorbeeld tegenover hooligans staan, denken ze wel twee keer na voor ze geweld gebruiken. Maar door die terughoudendheid kunnen ze zichzelf of collega’s in levensbedreigende situaties brengen”, vertelt hij tegen Omroep Brabant.