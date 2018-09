’Prijs pakje sigaretten absurd’

Zelf ben ik 28 jaar gelden gestopt met roken, dat was in de tijd dat een pakje sigaretten 4,50 gulden kostte. Een pakje sigaretten kost nu 6,90 euro, dat is omgerekend meer als 15 gulden. De prijs van een pakje sigaretten is toch al reden om acuut te stoppen, of is dat spul niet alleen véél duurder geworden maar ook nog veel verslavender door allerlei toevoegingen? Helaas kijkt de jeugdige generatie mij vreemd aan als ik zeg dat het te zot is om ruim 15 gulden te betalen voor een pakje sigaretten en blijkt de prijs géén reden om te stoppen. Maar gelukkig kiest mijn schoonzoon voor gezondheid.

Niels J. Kooijman, Amstelveen