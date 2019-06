Stalker heeft vaak maling aan gebiedsverbod

Bekir E. stalkte Humeyra langdurig en intensief voordat hij het vuur op haar opende.

ROTTERDAM - Stalkers hebben vaak maling aan een gebiedsverbod of contactverbod dat hun is opgelegd. Daarbij verloopt de handhaving van deze beschermmaatregelen niet effectief doordat politie en justitie de overtredingen maar „zeer beperkt” proactief vaststellen. Dat concluderen criminologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam in een onderzoek.