Grote storing zet treinverkeer in stilstand, chaos op Schiphol

De NS adviseert reizigers voor vertrek maandag op de reisplanner te kijken voor actuele informatie. Internationale treinen ondervinden geen hinder van deze storing.

Alleen op trajecten van regionale vervoerders wordt zondagavond nog gereden, al is de reisinformatie hier ook niet actueel.

„Hoewel de oorzaak van de storing inmiddels verholpen is, is de impact groot”, laat NS weten in een verklaring. „Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdate worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd”, aldus de NS.

Op Schiphol stonden veel mensen met hun auto vast, omdat ze bekenden op kwamen halen vanwege de treinuitval. „We hebben 5 uur vastgezeten, overal stond het vast”, laat Saskia weten aan De Telegraaf. „Geen water, geen personeel. Huilende kinderen en boze bestuurders onderling. Pas na 3-4 uur kwam er buiten een verkeersregelaar en gingen de slagbomen open.” Reizigers maken ook melding van problemen bij de paspoortcontrole. Het regent klachten op sociale media.

Pech

Zoekend op hun telefoon naar logeeropties of andere manieren van vervoer staan mensen op stations in groepjes bij elkaar. De door de Nederlandse Spoorwegen opgetrommelde krachten kunnen niets anders dan mensen vertellen dat er geen enkele trein meer zal rijden.

„We horen hier alleen maar sorry en hebben echt geen enkel idee hoe nu verder”, zeggen Laurent en Irena die vanaf het Haagse station proberen naar Alkmaar te komen. Ze komen oorspronkelijk uit Frankrijk en hadden na een dagje door de hofstad geen flauw benul van de problemen op het spoor. „Dit is iets wat ik niet vind passen bij Nederland.”

Het koppel is vooral verbaasd over de compleet gebrekkige communicatie. „We horen hier gewoon niets behalve dan dat de treinen niet rijden. Er is niets geregeld van bussen of andere vormen van hulp”, verzucht Laurent. Samen met zijn vriendin vertrekt hij terug naar het Haagse centrum in de hoop een hotel te kunnen regelen.

Even verderop staan Anton Jansen en zijn partner Marina Gerbrands. Na een dag Den Haag wilden ze rond 20 uur de trein pakken terug naar Doesburg in de Achterhoek. „Morgen word ik 90”, verzucht de nog zeer fit uitziende Anton Jansen. „We hadden dus wel graag naar huis gewild. We proberen nu mensen te bereiken om ons te helpen maar dat lukt nog niet erg. Het wordt dus ook maar zoeken naar een hotel. Dit is allemaal wel een beetje bijzonder.”

Al eerder op de dag was het chaos. Zo ook op Utrecht Centraal waar mensen nauwelijks werden geïnformeerd. Op de uitgestorven perrons onder de vertrekhal nemen de Italiaanse Rafaella Fazi (25) en Azzura Fazi (22) nietsvermoedend plaats in een lege trein. Of ze op de hoogte zijn van de storing? De dames, die op vakantie zijn in ons land, kijken of ze water zien branden. „Dus we kunnen niet naar Rotterdam?”, vraagt Rafaella in gebrekkig Engels verbaasd. De zusjes balen zichtbaar als hen verteld wordt dat er voorlopig geen treinen rijden. „Dan gaan we hier maar winkelen”, is de conclusie.

Later op de avond zijn het ook voornamelijk toeristen die op Utrecht Centraal de dupe zijn van de grote NS-storing. Met een grote koffer wacht de Franse Benjamin (26) tevergeefs op een trein die hem terug naar Amsterdam kan brengen. Hij is in de veronderstelling dat er later op de avond, rond een uur of 23.00 nog een trein gaat. „Kijk, mijn reisapp laat dat zien”, zegt hij verontwaardigd. Er zullen echter tot circa 04.00 uur ’s ochtends geen treinen rijden. Op de vraag of hij de nacht door gaat brengen op het station heeft hij geen antwoord. „Ik weet echt niet zo goed wat ik nu moet doen”, klinkt het beduusd.

Hetzelfde geldt voor Anastasia (25) uit Letland. Ze studeert in Groningen en is met de laatste ICE vanuit het zuiden van het land nog naar Utrecht gekomen, maar nu stokt haar reis. Een taxi van Utrecht naar Groningen is geen optie. „Veel te duur”, zegt ze terwijl ze de prijs op de uber-app laat zien. Die geeft maar liefst 443 euro aan. „Dat kan ik niet betalen”, stamelt ze. Daarom spreekt de studente mensen aan in de hoop dat ze met iemand mee kan rijden naar het noorden.

Hoewel veel gestrande reizigers hopen dat de NS hun dure taxi-rit of hotelovernachting vergoedt, is de kans daarop nihil. „Zoals het er nu uitziet vergoeden we dat niet, hoe vervelend dat ook is. We gaan vooralsnog uit van de zelfredzaamheid van onze reizigers en hopen de dienstregeling zo snel mogelijk weer op te kunnen starten”, zegt een NS-woordvoerder.

IT-systeem

Een woordvoerder van de NS laat weten dat een essentieel IT-systeem eruit ligt. „Vanochtend was er al geen actuele reisinformatie in de NS-app te zien, maar op dit moment kampen we ook met een storing van het systeem dat medewerkers aan treinen koppelt. Normaliter wordt dat plannings-systeem continue geüpdatet, omdat dat nu niet werkt zijn we tot het moeilijke besluit gekomen in ieder geval tot 20.00 uur geen treinen in te zetten.” Later op de avond werd duidelijk dat de dienstregeling er de hele avond uit ligt.

Hack

Er is geen aanleiding om te denken dat het gaat om een mogelijke hack van het systeem, kan de NS verder melden. Het besluit om te stoppen met rijden is er een „dat je liever niet neemt”, maar niet alleen was er geen actuele reisinformatie voor reizigers, ook waren er achter de schermen problemen. Zo was het door de storing lastig om personeel en treinen opnieuw in te delen als er bijvoorbeeld ergens vertraging zou ontstaan.

Taxichauffeurs beleefden een goede zondag door toedoen van de treinstoring, waardoor gestrande reizigers op andere vormen van vervoer waren aangewezen om hun bestemming te bereiken.

Koninklijk Nederlands Vervoer, vertegenwoordiger van circa 5000 tot 8000 taxi’s in de zogenoemde ’opstapmarkt’, schat dat het aanvullende ov door de treinstoring ongeveer een kwart meer ritten uitvoerde. Woordvoerder Hilbert Michel baseert dat op een ruwe schatting vanuit Amsterdam „en dat zal in andere regio’s niet zo heel veel schelen.”

Volgens Michel leidde de extra klandizie niet alleen tot meer, maar ook tot langere taxiritten. Hij noemt het een opsteker voor de geplaagde taxibranche, „al is het een voor reizigers vervelende situatie.”