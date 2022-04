NS: door technische storing tot zeker 17.00 uur geen treinen

Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De NS roept reizigers zondag op hun treinreis tot ten minste 17.00 uur uit te stellen in verband met een technische storing. Er rijden hierdoor geen treinen. De reisadviezen in de NS Reisplanner zijn niet actueel en op stations kan zelfs geen enkele informatie gegeven worden over de treinen.