NS na storing: zondagavond geen treinverkeer meer

De NS adviseert reizigers voor vertrek maandag op de reisplanner te kijken voor actuele informatie. Internationale treinen ondervinden geen hinder van deze storing.

Alleen op trajecten van regionale vervoerders wordt zondagavond nog gereden, al is de reisinformatie hier ook niet actueel.

„Hoewel de oorzaak van de storing inmiddels verholpen is, is de impact groot”, laat NS weten in een verklaring. „Om betrouwbaar te kunnen opstarten, moeten systemen geüpdate worden en treinen op de juiste plaats worden gebracht. Dat vergt tijd”, aldus de NS.

Pech

Als gevolg van de storing is het druk op onder meer Utrecht Centraal. Veel mensen wachten op de bankjes in de stationshal en er staan rijen voor de informatiebalies. De woordvoerder van de NS laat weten dat er inmiddels veel personeel is om de mensen van informatie te voorzien.

De NS adviseerde al eerder om de treinreis uit te stellen of een alternatief te zoeken als mensen al onderweg waren. Wie al bezig was met een reis, heeft in veel gevallen bij het eerstvolgende station de trein moeten verlaten.

Tekst gaat verder onder de tweet.

IT-systeem

Een woordvoerder van de NS laat weten dat een essentieel IT-systeem eruit ligt. „Vanochtend was er al geen actuele reisinformatie in de NS-app te zien, maar op dit moment kampen we ook met een storing van het systeem dat medewerkers aan treinen koppelt. Normaliter wordt dat plannings-systeem continue geüpdatet, omdat dat nu niet werkt zijn we tot het moeilijke besluit gekomen in ieder geval tot 20.00 uur geen treinen in te zetten.” Later op de avond werd duidelijk dat de dienstregeling er de hele avond uitligt.

Gestrande treinreizigers die een alternatief vervoer zoeken, klagen over bomvolle bussen en uren vertraging. De regionale bussen rijden wel, maar de NS kan geen extra bussen inzetten, omdat de storing landelijk is en het om zulke grote aantallen reizigers gaat die niet in een bus passen. In een trein kunnen veel meer mensen dan in een bus. „Dat is niet te doen”, zegt een woordvoerster van de NS.

De treinen en bussen van streekvervoerder Arriva rijden wel volgens de dienstregeling, maar de bussen zitten overvol waardoor er soms haltes moeten worden overgeslagen.

Hack

Er is geen aanleiding om te denken dat het gaat om een mogelijke hack van het systeem, kan de NS verder melden. Het besluit om te stoppen met rijden is er een „dat je liever niet neemt”, maar niet alleen was er geen actuele reisinformatie voor reizigers, ook waren er achter de schermen problemen. Zo was het door de storing lastig om personeel en treinen opnieuw in te delen als er bijvoorbeeld ergens vertraging zou ontstaan.

Volgens de Amsterdamse stadszender AT5 zijn er op station Amsterdam Centraal flink wat internationale reizigers gestrand die bijvoorbeeld vanaf Schiphol moeten vliegen. Op foto’s is te zien hoe er een lange rij voor de informatiebalie staat.