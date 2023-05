Man opent vuur in ziekenhuis VS, een dode en vier gewonden

ATLANTA - Door een schietpartij in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Atlanta is woensdag een vrouw om het leven gekomen en zijn vier andere vrouwen gewond geraakt. Een man opende het vuur in de wachtkamer van het ziekenhuis. Daarna vluchtte hij door een auto te kapen. De politie wist hem enkele uren later in een voorstad van Atlanta aan te houden.