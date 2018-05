Toeristisch Bali op scherp na aanslagen

Het vliegveld en de havens worden extra goed in de gaten gehouden. De douane voert verscherpte controles uit. Ook bij consulaten en winkelcentra is meer bewaking. „Het publiek moet extra waakzaam zijn op drukke plekken, maar we adviseren iedereen vooral kalm te blijven”, aldus Hengky Widjaja, woordvoerder van de politie in Denpasar vanochtend op een persconferentie.

Hij voegde er aan toe dat agenten opdracht hebben gekregen het vuur te openen als ze iets verdachts zien en de politie in gevaar dreigt te komen.

Populair onder Nederlandse backpackers

Momenteel zijn er naar schatting duizenden Nederlanders op Bali. Het eiland is populair onder backpackers die er voornamelijk komen voor de stranden, rijstvelden en het eten. Het eiland staat bekend als surfwalhalla. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Bali nog niet aangepast na de aanslagen.

’Het begint te winnen’

Nederlandse toeristen Bali maken zich nog niet zo druk om de zoveelste terreurdreiging in Indonesië. ANVR-reisorganisaties krijgen nauwelijks bange telefoontjes. „Het begint een beetje te wennen.” Aanslagen kunnen net zo goed in Europa plaatsvinden als in een ver land. Zelfs Nederland is niet gevrijwaard. Mensen worden er wat gelaten onder. Wij blijven gerust reizen naar Bali met KLM verkopen. Daar is grote vraag naar”, zegt Corendon-topman Atilay Uslu.

Ter plaatse maken toeristen melding van ’een normale gang van zaken’.

Vals bericht via sociale media

Eerder brak maandag paniek uit op Bali door berichten en foto’s op sociale media die meldden dat de politie op zoek was naar een aantal mannen die aanslagen zouden beramen op het eiland.

Volgens de politie waren de berichten vals alarm. In 2002 kwamen bij bomaanslagen in de badplaats Kuta op Bali 202 mensen om, voornamelijk westerse toeristen.

Onder de doden waren vier Nederlanders. Bali had vrijdag al de veiligheidsmaatregelen verhoogd na rellen bij een detentiecentrum vorige week waarbij vijf agenten en een gevangene omkwamen.

Bekijk ook: Bloedbad bij aanslagen op Indonesische kerken

Woon je al langere tijd in Indonesië of ben je daar momenteel op reis? Dan komen we graag met je in contact. Stuur je naam en telefoonnummer naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of gebruik onze WhatsApp-tiplijn 0031613650952.