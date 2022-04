Veel Duitse ziekenhuizen stellen nog altijd operaties uit vanwege corona

In drie van de tien ziekenhuizen moesten patiënten worden verplaatst naar andere klinieken, omdat ze niet geholpen konden worden. Een deel van de artsen denkt dat de hulp in noodgevallen in het gedrang komt door het personeelstekort.

Ongeveer 10 procent van de ziekenhuisbedden in Duitsland, op de intensive care en de verpleegafdeling, wordt bezet door coronapatiënten. De VLK uit hierom kritiek op de Duitse overheid die heeft besloten de meeste coronamaatregelen los te laten. „De pandemie is nog niet voorbij en dit brengt de gezondheidssituatie in gevaar.”

Zaterdag werden 150.675 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Duitsland. Vrijdag waren dat er 175.263.