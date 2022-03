Lente klopt op de deur, maar Winterswijk schaatst nog één keer op natuurijs

„De ijsbaan is voor de negende en laatste maal dit seizoen open voor alle leden”, laat woordvoerder Hendrik van Prooije weten. „Vanaf half elf gisteravond is er gesproeid en vanaf acht uur deze morgen kon er worden geschaatst op een dunne ijsvloer van prima kwaliteit.” Veel leden van de Winterswijkse ijsvereniging WIJV moeten maandagmorgen naar school of naar het werk, maar veel enthousiastelingen hebben vrij genomen om toch nog een keer op natuurijs te kunnen schaatsen.

Universiteit Twente is betrokken bij de ontwikkeling van de Winterswijkse wonderbaan, die vorig jaar geopend werd. Professor Gerrit Brem en zijn student Michael Hop hebben samen met WIJV en het bedrijf SuperSub – gespecialiseerd in de aanleg van sportvloeren en atletiekbanen – getekend voor dit technische hoogstandje. Ook dit jaar betaalt het zich weer uit.

Geheim

Het is zeer uitzonderlijk dat er na een nacht matige vorst kan worden geschaatst. Met onbemande sproeiwagens is in de nacht van zondag op maandag water op de baan aangebracht, want vernevelen van water werkt beter dan de traditionele manier van het onder water laten lopen van de baan, is in Winterswijk de gedachte. Maar het geheim van de ijs- en skeelerbaan zit hem vooral in de ondergrond van de ijsvloer.

De bodem heeft doorgaans een gemiddelde temperatuur van circa 9 graden en door de ijsvloer nu te isoleren van de grond middels het plaatsen van een bijzondere laag schuimbeton, ligt er sneller ijs en bovendien ontdooit het ijs minder gauw. Ieder nachtelijk uur kon een millimeter ijs aangroeien vanwege de bijzondere ondergrond én het vernevelen.

Internationale aandacht

Internationaal trok de baan begin vorig jaar ook de aandacht. Reporter Matthew Kenyon van BBC World Service heeft vrijwilligers van de vereniging gezelschap gehouden in de nacht van 9 op 10 januari en er een grote reportage aan gewijd. Winterswijk meldt zich de komende jaren ook als nieuwkomer voor het organiseren van een natuurijsmarathon en gaat daarmee de strijd aan met gevestigde namen als Noordlaren, Haaksbergen, Veenoord en Nieuw-Buinen.