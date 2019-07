Koeler weer: snel vliegtuig in naar de zon

„Vakanties worden steeds impulsiever, vaak valt de keuze pas vlak voor vertrek. De reisbureaus zien de laatste dagen ineens een flinke opleving van de vraag naar last-minutes”, zegt ANVR-topman Frank Oostdam.

De Recron, die de kampeer- en bungalowbedrijven in ons land vertegenwoordigt, bevestigt deze trend. „Gelukkig hebben we al een goed voorseizoen gehad, maar het klopt dat Nederlanders alsmaar later beslissen waar ze heen gaan. Het weer speelt een belangrijke rol. Zeker als het hier veel regent, trekken ze massaal naar de Zuid-Europese zon”, aldus een woordvoerster.

Het voorjaar was juist voor de reisindustrie slecht, omdat het in Nederland mooi weer was. „Ook zomer 2018 was heel zonnig in eigen land. Daar hebben we nu nog last van. Daarom zat iedere touroperator met smart te wachten op lagere temperaturen en bewolking. Het kan hen niet hard genoeg regenen in Nederland. Door de omslag naar kouder weer is er alsnog een run op de zon ontstaan. Dat geldt op dit moment voor de hele Middellandse Zee”, stelt Oostdam vast.

De boekingen lopen daardoor volgens navraag bij ANVR-reisorganisaties deze week 10 tot 20% voor vergeleken bij juli vorig jaar. Koopjesjagers komen volgens Oostdam last-minute meestal bedrogen uit. „Door de grotere vraag gaan de prijzen weer stijgen. Dat is het gevolg van vraag en aanbod, vooral in het hoogseizoen. Maar wie flexibel is in reisdata en bestemming, kan best wat leuks vinden”, meent hij.

Corendon-baas Atilay Uslu zet gelijk grotere vliegtuigen in naar onder meer Antalya. „Het voordeel van Turkije is nu dat door de zwakke start van het boekingsseizoen all-inclusive hotels nog genoeg betaalbare kamers over hebben in juli en augustus. Dat geldt ook voor een land als Egypte. De goedkope Turkse lira werkt mee.”

Volgens de Recron zijn veel Nederlandse campings dit hoogseizoen lang niet vol. „Wij gaan niet bij de pakken neerzitten. Als het weer hier beter wordt, zie je geheid een omgekeerde beweging. Dan kiest iedereen die nog niet heeft geboekt, massaal voor vakantie in eigen land. Vaak kamperen of een huisje.”

Ook TUI merkt dat de last-minute reisjes behoorlijk in de lift zitten. „Vooral Turkije, Griekenland en Spanje zijn populair. Daarnaast is er nog voldoende plek in Portugal en op de Antillen.”