Politie beëindigt ’anticoronafeest’ op Urk

Dat meldt Omroep Flevoland.

Jongeren waren na een oproep op Facebook bij elkaar gekomen en maakten een kampvuur. De politie zette een helikopter in. De jongeren gingen er daarop vandoor, maar de politie kon er toch enkele aanhouden, meldt Omroep Flevoland.

Een groep van 24 jongeren is door de Rotterdamse politie op de bon geslingerd omdat zij zich niet hielden aan het samenscholingsverbod. De jongeren zaten in een hotel aan de Kruiskade in de Maasstad en namen een loopje met de coronaregels. Zo zaten ze bij elkaar op de kamer, gebruikten ze drank en drugs en stichtten ze brandjes in het trappenhuis.

Het hotel waarschuwde vanwege geluidsoverlast de politie. ,,We hebben de jongeren heel vaak gewaarschuwd en weggestuurd maar ze weigerden te luisteren. Toen de jongeren terug bleven komen, zijn ze beboet”, aldus een politiewoordvoerster.