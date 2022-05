Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is allang niet meer die eenzame computernerd’ Cybercriminelen worden steeds professioneler: zo gaan ze te werk

Door Mascha de Jong

De kans op een leeg huis na een woninginbraak is tegenwoordig vele malen kleiner dan een lege bankrekening door een aanval van phishers. Het aantal rechercheurs in de strijd tegen cybercrime in Amsterdam is de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld. „Het idee van een puistige puber op een zolderkamer is er wel vanaf”, zegt een van de officieren van justitie. „Het gaat om criminele organisaties. Het is daarom niet raar dat mensen erin trappen. Maar slachtoffers schamen zich.”