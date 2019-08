Lef kan minister Ferd Grapperhaus (Justitie) niet worden ontzegd. Vandaag praat hij in Bangkok met de Thaise autoriteiten over de kwestie Van Laarhoven. De Tweede Kamer had hem opgeroepen zich sterk te maken voor de ex-coffeeshophouder, omdat een Nederlands verzoek ertoe heeft geleid dat hij in Thailand vervolgd en opgesloten werd.