Let op: helpende ’agent’ probeert pinpas te stelen

De nepagent had in het Zeeuwse Walsoorden een vrouw verteld dat er problemen waren met haar telefoonaansluiting; een smoes, aldus de politie. Vervolgens wilde hij ’helpen’ en zo een bankpas in handen krijgen.

De zoon des huizes vertrouwde het niet. Hij stuurde de man weg, belde de politie, liep ondertussen achter de man aan, en kon agenten richting de Zeedijk sturen. Daar werd de nepagent aangehouden.

Er bleek nog een handlanger in het spel. Die reed weg in een kleine, blauwe auto. Een ander politieteam kon het voertuig enkele uren later op de A58 spotten, waarna ook de handlanger voorlopig werd vastgezet.

Eerder al opgelicht

Curieus genoeg is het beoogde slachtoffer een maand geleden ook al opgelicht. Dat gebeurde telefonisch. De politie onderzoekt een verband.