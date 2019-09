Redders voor ’Tulpboek’ gezocht!

Jan Six wil het Tulpboek zo graag voor Nederland bewaren Ⓒ Foto René Bouwman

AMSTERDAM - Jan Six van Hillegom de Tiende heeft nog 120 dagen de tijd om zijn unieke ‘Tulpboek’ veilig te stellen. Het zeventiende eeuwse document met 104 tulpen, handgeschilderd door Jacob Marrel, schetst de totale economische gekte rond Nederlands beroemdste bloem in de Gouden Eeuw. Het boek zelf is nu ook een kapitaal waard.