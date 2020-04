Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur erkent schuld na vondst dode Vietnamezen

In de koelcontainer lagen 39 lijken. Ⓒ AFP

LONDEN - Een Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur heeft zich schuldig verklaard aan 39 aanklachten van onder andere moord in verband met de vondst vorig jaar van dode migranten in een container in Engeland. Een tweede chauffeur verklaarde zichzelf woensdag tijdens de gerechtelijke hoorzitting niet schuldig.