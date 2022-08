Betogers bestormen paleis in Bagdad en nemen duik in presidentieel zwembad

Op beelden is te zien dat de betogers in het paleis de confrontatie aangaan met beveiligers en de politie. De aanhangers van de 48-jarige Sadr hebben de afgelopen maand ook het parlementsgebouw bestormd en bezet om te verhinderen dat er een andere president en premier worden benoemd. Ook is te zien hoe tal van demonstranten overdag een duik nemen in het presidentiële zwembad. ’s Avonds zou de sfeer een stuk grimmiger zijn geworden.

Ⓒ ANP / AFP

Sadr roemde de indringers, omdat ze een „radicale verandering” in het politieke systeem zouden introduceren. Artsen meldden maandagavond dat twaalf volgelingen van Sadr om het leven zijn gekomen, 270 andere betogers liepen letsel op. Dat varieerde van schotwonden tot het inademen van traangas.

De sjiitische leider zei op Twitter dat hij uit de politiek stapt vanwege de aanhoudende parlementaire crisis in het land. Sadrs partij werd de grootste bij de verkiezingen van oktober, maar het lukte daarna niet om tot een regering te komen. Sadr heeft vaker gezegd zich terug te trekken uit de politiek, maar hij bleef altijd invloedrijk in het land en keerde ook steeds weer terug in de politieke arena. Sadr is tegen de aanwezigheid van Amerikaanse of Westerse troepen in Irak.

Personeel van de Amerikaanse ambassade zou maandag per helikopter uit voorzorg geëvacueerd zijn. De VN-missie voor Irak (Unami) noemde de ontwikkelingen een „extreem gevaarlijke escalatie.” Ze riep alle betrokken partijen op af te zien van acties die kunnen leiden tot een niet te stuiten reeks ongewenste gebeurtenissen. „Het voortbestaan van de natie staat zelfs op het spel.”