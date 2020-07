Jos B. blijft in cel tot behandeling van zaak Nicky Verstappen

Dat zei Roethof voor de rechtbank in Maastricht bij de achtste voorbereidende zitting in de spraakmakende zaak. Het Openbaar Ministerie vindt de argumenten onzin. „Alles wat hij naar voren brengt, was al bekend. Wat hij doet is aarzelingen opwarmen. Bovendien wordt wel gesteld dat de doodsoorzaak mogelijk versmoring of verwurging is”, aldus officier van justitie Mattheijs.

Roethof blijft vraagtekens zetten hij het hele onderzoek. Hij vindt dat iedereen die bij de zoektocht was betrokken, opnieuw gehoord moet worden. Dat wil hij omdat uit de houding waarin Nicky is gevonden, is geconcludeerd dat het lichaam er is neergelegd. Roethof stelt dat er van alles met het lichaam gebeurd kan zijn, „alleen al om te checken of hij nog leefde.” Ook stelt Roethof dat mogelijk seksueel misbruik van het jongetje niet vast te stellen is.

Ook stelde Roethof dat de verklaringen van twee getuigen discutabel zijn. Die zouden B. niet herkend hebben op de avond van de verdwijning van de elfjarige Nicky, maar twintig jaar later volgens Roethof plots wel.

Jos B. werd in augustus 2018 door de Spaanse politie opgepakt. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

De rechtbank verwierp alle stellingen van Roethof en besloot dat B. voorlopig vast blijft zitten. Volgens de rechtbank is alles wat Roethof stelde, al uitgebreid onderzocht. „Niets werpt ander licht op de zaak”, aldus de rechtbank. In september en oktober zijn de inhoudelijke zittingen in de zaak tegen Jos B.

Nicky Verstappen uit het Limburgse Heibloem werd in 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide, tijdens een scoutingkamp. Verdachte Jos B. werd na twintig jaar opgepakt na een dna-match. Op het lichaam en met name op de onderbroek werden vele dna-sporen van B. gevonden. Ook vrijdag gaf hij daar geen verklaring voor.